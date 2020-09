Max Ehrich revela cómo se enteró de su ruptura con Demi Lovato

"Ella no sabía quién era realmente Max y no creía que tuviera buenas intenciones", continuó la fuente. "Había muchas advertencias que ella ignoraba y trataba de hacerse la vista gorda".

El círculo íntimo de la estrella del pop, según la fuente, compartió sus dudas sobre Max. Sus amigos cercanos "le estaban advirtiendo sobre él", explicó el informante, "y querían que saliera de eso más temprano que tarde. Es lo mejor".

Una segunda fuente expresó las cosas de manera más directa y compartió, "Ella no confía en él y piensa que es un poco superficial".

Naturalmente, el primer informante señaló que Demi está "realmente molesta y angustiada" por todo este calvario. Sin embargo, la cantante de Sorry Not Sorry está rodeada de sus seres queridos en Los Ángeles.