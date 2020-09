Las increíbles transformaciones de 7 influencers colombianos que se entregaron al gimnasio

"Les juro que no lo puedo creer. Desde niño me acostumbré a no sentirme bien con mi cuerpo, aunque pasé por varias etapas de este proceso, sobre todo en la adolescencia. Mi inconformismo siempre estuvo", se sinceró Villalobos en un post en septiembre.

Continuó: "Esto no quiere decir que ‘no me amara' o algo por el estilo, sencillamente quería verme distinto, al menos no sentirme incómodo con ir a una piscina y tener que quitarme la camiseta".