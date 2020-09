Luisito Comunica da un giro tras ser acusado de cosificar a las mujeres

Mira el video para conocer detalles del giro que le dio Luisito Comunica al escándalo.

Hace unos días, dijo en unas disculpas públicas: "Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar".