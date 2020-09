7 épicas veces que los cachers demostraron a Calle y Poché ser el mejor fandom

En junio, la adorable pareja se unió a nuestro E! Pop Talks y hablaron acerca de todo lo que el público quiere saber.

"¿Cómo ponen el límite entre lo que comparten de su relación con el público y lo que no?", preguntó nuestra Carla Medina. "No, no tenemos establecido, pero sí sabemos equilibrar". Continuaron: "Nos garantizamos que nuestro contenido no solo gira a nuestro alrededor de nuestra relación".