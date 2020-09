Mira la lista completa de ganadores de los Emmys Awards 2020

Mejor Edición de imágenes para un Programa de No Ficción: Apollo 11 (CNN)

Mejor Edición de imágenes para un Programa de Competición o Realidad Estructurada: RuPaul's Drag Race, I'm That Bitch (VH1)

Mejor Edición de Imágenes Para un Programa de Realidad No Estructurada: Cheer, God Blessed Texas (Netflix)

Mejor Edición de sonido para un Programa de Realidad o No Ficción (con una o varias cámaras): Apollo 11 (CNN)

Mejor Mezcla de Sonido para un Programa de Realidad o No Ficción (con una o varias cámaras): Apollo 11 (CNN)

Mejor Mezcla de Sonido para una Serie de Variedad o Especial: Los Oscars (ABC)

Mejor Escritura para un Programa de No Ficción: Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, Closing the Net (Netflix)

Mejor Escritura para una Serie de Variedades: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor Dirección para una Serie de Variedad: Saturday Night Live (NBC)

Mejor Diseño de Iluminación / Dirección de Iluminación para un Especial de Variedad: Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira (Fox)

Mejor Edición de Imágenes para Programación de Variedad: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor Dirección Técnica, Trabajo de Cámara, Control de Video para un Especial: Live In Front Of A Studio Audience: All In The Family y Good Times (ABC)

Mejor Dirección Técnica, Trabajo de Cámara, Control de Video para una Serie: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor Diseño de Producción para una Serie de Variedad, de Reality o de Competencia: Saturday Night Live (NBC)

Mejor Diseño de Producción para un Especial de Variedad: Los Oscars (ABC)

Mejores Efectos Especiales: The Mandalorian, Chapter 2: The Child (Disney+)

Mejores Efectos Visuales Especiales en un Rol de Reparto: Vikings, The Best Laid Plans (History)

Mejor Cinematografía para una Serie Limitada o Película: Watchmen, This Extraordinary Being (HBO)

Mejor Cinematografía para una Serie Multi-Cámara: The Ranch, It Ain't My Fault (Netflix)

Mejor Cinematografía para una Serie de una Sola Cámara (Media Hora): The Mandalorian, Chapter 7: The Reckoning (Disney+)

Mejor Hairstyling Contemporáneo: Black-ish, Hair Day (ABC)

Mejor Maquillaje de época y / o Maquillaje de Personaje (no protésico): The Marvelous Mrs. Maisel, It's Comedy Or Cabbage (Amazon Prime Video)

Mejor Maquillaje Protésico para una Serie, Serie Limitada, Película o Especial: Star Trek: Picard, Absolute Candor (CBS All Access)

Mejor Vestuario de Fantasía/Sci-Fi: Watchmen, It's Summer And We're Running Out Of Ice (HBO)

Mejor Vestuario de Época: The Crown, Cri De Coeur (Netflix)

Mejor Edición de Imágenes Multi-Cámara para una Serie de Comedia: One Day At A Time, Boundaries (Pop TV)

Mejor Edición de Imágenes con una Sola Cámara para una Serie Dramática: Succession, This Is Not For Tears (HBO)

Mejor Interpretación de Voz en Off de Personajes: Maya Rudolph, Big Mouth (Netflix)