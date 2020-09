Las palabras que Paulina Goto le dedicó a su padre luego de su fallecimiento

La relación de Paulina con su familia siempre ha sido un motivo de aplausos para los fans. Y es que su amor por la actuación y el canto, sabemos, fue fomentada por su padre, quien desde pequeña la acompañaba con la guitarra.

Junto a su papá, Paulina llegó a hacer varios covers, uno de los más destacados Fly me to the moon de Frank Sinatra, el cual compartió en su cuenta de Instagram y generó una ola de comentarios pidiendo que hicieran más cosas juntos, y así lo hicieron.