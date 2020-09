La pelea entre Vadhir y José Eduardo en la que tuvo que intervenir Eugenio Derbez

"Para que sepan, mi hermano… Siempre hubo chismes de que no lo queríamos y no sé qué, que porque estaba alejado, pero lo amamos con todo nuestro ser. Te amo, hermano, si ves esto", dijo Vadhir durante una cápsula en YouTube que grabó con su papá.

En ese mismo video, el también cantante aprovechó para hablar sobre las bromas que sus hermanos confesaron hacerle de pequeño.

"Me ventanearon bastante, pero se los prometo: Después me voy a juntar con José Eduardo y luego con Ais, y les va a tocar a ustedes, se los digo. Les va a tocar su ventilada, porque también sé sus trapitos, les voy a sacar sus trapitos al sol, porque así que ustedes digan que blancas palomitas son, no, no, no"