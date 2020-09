La advertencia que Miley Cyrus le envía a su “futuro ex esposo”

Y continuó, "Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos dimos cuenta de que ya no nos amamos como solíamos hacerlo. Está bien. Puedo aceptar eso. No puedo aceptar se la villana y todas esas historias. Es simplemente asombroso para mí que el público piense que no hay un lapso de tiempo que no hayan visto que podría ser lo que llevó a esto".