La ausencia de Miguel Bernardeau en un difícil momento para Aitana

Durante el confinamiento en España, la pareja se refugió en las islas Baleares, lugar donde continuaron su estadía en junio, cuando arribaron a Ibiza para reunirse con los padres de Miguel.

Apenas en mayo, Aitana relataba su experiencia: "Me ha pillado en las Baleares, en casa de mi pareja Miguel. Tuve que llamar a mis padres, no sabía qué hacer. Me dijeron que estuviese tranquila y que me quedase aquí. Tú imagínate mi sensación, fue todo como muy de golpe. De un día para otro cerraron, y pensamos que lo más coherente era quedarnos aquí. Aquí llevo casi tres meses".