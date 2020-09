Mira a Kanye West y sus hijos caminar sobre el agua durante el servicio dominical

Semanas después de estar en el ojo del huracán, Kim Kardashian y Kanye West se ha concentrado en disfrutar el presente con sus hijos. Según E! News, durante los últimos días la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rapero estuvieron de vacaciones familiares, cosa que ha mejorado a estabilizar su relación.

Luego de compartir una serie de controversiales tuits sobre su esposa y su suegra, Kris Jenner, el ganador del Grammy se disculpó con la creadora de SKIMS. Unos días más tarde, Kim visitó a Kanye en el rancho de la familia en Wyoming.