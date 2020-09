Los escándalos amorosos más sonados del reggaeton

"Yo realmente no sé... si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida... cada quien hace lo que le da la gana. Si ellos son novios o lo que sea, me parece muy bien... cada quien necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún pe* con él, o por lo menos que yo sepa.... Al revés, me siento muy agradecido con él y con el equipo del París por poner esa canción tan cabrona después del partido".