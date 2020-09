Así es cómo Max Ehrich ayuda a elevar la autoestima de Demi Lovato

"Mi éxito no es... [No] mide mi felicidad. Cuando pienso en lo que me hace feliz hoy, pienso en mi familia. Pienso en mis amigos. Pienso en mi equipo. Pienso en las personas, eso, conexiones, conexiones del alma. Relaciones significativas, exactamente", compartió. "Y no sé cómo se ve eso. Ni siquiera sé si lo veo con un hombre o una mujer, pero sé que, en algún momento, me encantaría hacer eso en esta década. Y si no sucede en esta década, tal vez en la próxima, no lo sé. Ya veremos".