Britney Spears reconoce el movimiento #FreeBritney y pide que su batalla legal sea pública

Esta movida de Spears contradice la postura de su padre, Jamie Spears, quien durante el verano ofreció una entrevista a Page Six, y catalogó al movimiento #FreeBritney como "una broma".

"Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea", compartió Jamie con la publicación. "Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más".