La venganza de los Derbez: Aislinn contraataca durante el cumpleaños de su papá

Por su parte, Aislinn compartió este mensaje:

"Hoy es su cumple y lo amo demasiado. Conforme pasan los años más quiere estar pegado a su familia y si no fuera tan necio y le echara tantas ganas a que siempre estemos juntos como muéganos y convivamos, no seríamos tan unidos todos. Gracias por siempre estar ahí cuando más te necesitamos y por promover el mueganismo familiar que de vez en cuando es divertido (sólo de vez en cuando). Ojalá que cuando llegue a su edad me vea tan radiante y joven como él... Díganme: de cuántos años parece @ederbez?".