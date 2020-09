La pregunta sobre Christian Nodal que molestó a Belinda

Pero la pareja no ha sido la única en defender su romance. La mamá de Nodal, Cristy Nodal, respondió en su cuenta de Instagram varios comentarios al respecto:

"Gracias por el consejo que no pedí. Pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupe de nadie para criarlo. Mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida", respondió a un usuario, agregando un comentario hacia Belinda.

"Ni mi hijo, ni mi familia, ni la gente que entra en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes".