Eugenio Derbez consiguió la manera perfecta de vengarse de sus hijos

"Trato de ser un papá mucho más presente; eso es lo que me di cuenta que me faltó con mis hijos", confesó en 2019 el actor Derbez en entrevista para Ventaneando.

"Me tocó no estar en los cumpleaños; no estar en las graduaciones; no estar en las fechas importantes por estar queriendo haciendo un patrimonio para ellos", cosa que logró al convertirse en uno de los mexicanos más exitosas en su país como en Hollywood.

Gracias al reality show que la familia conectó de una manera muy especial. Desde ya, los fans están a la espera de la segunda temporada y del nuevo destino de los Derbez.