Esto es todo lo que sabemos sobre Nicole Poturalski, la nueva supuesta novia de Brad Pitt

A menudo, Pitt suele protagonizar especulaciones sobre su vida amorosa. De hecho, Pitt ha sugerido que ha leído algunos de estos informes de relaciones a lo largo de los años.

"La gente siempre dice que no lee sobre sí misma. Nunca lo creo", le dijo el actor a The New York Times en 2019. "No salgo de mi camino para evitarlo, simplemente no lo busco. No sé cuántas mujeres han dicho que he estado saliendo en los últimos dos o tres años, y nada de eso es cierto".