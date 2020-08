Las Kardashian luchan para ajustarse a la cuarentena y Kris Jenner rompe en llanto en KUWTK

Las Kardashian como nunca las habías visto antes…

Cuando Keeping Up With the Kardashians finalmente regrese con nuevos episodios, todos los martes a E!, el famoso show podría verse un poco diferente.

Como se muestra en este adelanto, se acabaron los días de fiestas extravagantes y grandes cenas familiares donde todos se reúnen en el patio trasero para festejar. En cambio, vemos a Kris Jenner organizando un almuerzo virtual con Kim Kardashian y Scott Disick porque, al igual que el resto del mundo, las Kardashian-Jenner se han quedado atrapadas en casa en medio de la pandemia de coronavirus.