Brad Pitt es captado con una modelo 29 años menor y desata rumores de romance

A principios de este año, la estrella de Once Upon a Time in Hollywood alimentó los rumores de romance con Alia Shawkat. Sin embargo, en junio, la también actriz abordó públicamente la especulación en una entrevista con Vulture.

En pocas palabras, dijo: "No estamos saliendo. Solo somos amigos".

Fuera de su vida amorosa, Brad ha aparecido recientemente en las noticias con respecto al divorcio público de Angelina Jolie y él.