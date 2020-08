Miguel Herrán rompe el Internet con un inesperado y sensual desnudo ¡Míralo!

Convertido en una estrella mundial, su apreciación personal también ha cambiado y ahora no teme en mostrarse.

Durante una entrevista con Men's Health España en 2019, Miguel no solo habló de cómo mantiene su musculosa figura, sino que recordó que también ha sido un difícil camino de aceptación: "He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo.