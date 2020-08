Kourtney Kardashian habla de la lamentable experiencia que vivió Scott Disick en rehabilitación

La ex de Lord Disick también se mostró sumamente molesta.

La noticia de la estadía de Scott Disick en un centro de rehabilitación de Colorado, y su posterior partida luego de lo que su familia describe como la filtración de una fotografía suya ahí, llega a Calabasas en este nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians.

"Escuché que Scott fue a rehabilitación al verlo en línea", le dice Kim Kardashian a las cámaras en el clip de arriba. "Y parece que alguien en la instalación filtró una foto de él. Y me siento muy mal por él".

Kim puede ser vista discutiendo el asunto en una llamada telefónica con Kourtney Kardashian, quien describe lo que le está pasando a su ex y al padre de sus hijos como algo "realmente, realmente horrible".