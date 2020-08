La verdad sobre la foto de Nacho hospitalizado que preocupó a sus fans

Actualmente radicados en la Isla de Margarita, Venezuela, la pareja ha enfrentado el revuelo de su relación, al punto que Nacho cerró su Instagram por unos días.

Tras mantener gran parte del embarazo en secreto, Nacho y Melany posaron en exclusiva para la revistra ¡Hola! USA y compartieron detalles. Igualmente, el intérprete de Raro aprovechó de defenderse de quienes lo acusan de haber abandonado a sus otros hijos:En este momento no estoy intentando aclararle a la gente que me señala de algo. Simplemente a la gente que le importo y a la gente que me quiere y que tienen una confusión, pero que me quieren sinceramente".