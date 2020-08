Gigi Hadid se olvida del rubio y revela su nuevo look maternal ¡Mírala!

Gigi Hadid

"Pasé todo el año pasado diseñando y curando mi proyecto de pasión / lugar de ensueño", escribió en Instagram. "Por supuesto, todo se hizo justo antes de ponerme en cuarentena fuera de la ciudad... pero estoy emocionada por el tiempo que podré pasar disfrutando de todos los rincones especiales que se hicieron con la ayuda de algunos de mis creativos favoritos (tap!) que aceptaron mis ideas y no me llamaron loca".

Su recorrido por el apartamento no incluyó un vistazo a la guardería de su bebé, pero ella podría darles a los fanáticos un vistazo más adelante, cuando esté lista.

Anteriormente, la modelo explicó que no ha hablado de su embarazo porque "no es lo más importante que está sucediendo en el mundo" en este momento. Ella dijo, "Sentí que realmente no es algo que deba compartir aparte de con mi familia y amigos".

No obstante, ella y el "papá de su bebé" Zayn están disfrutando de su tiempo juntos, como se evidencia en un beso ardiente que compartieron recientemente.