Kendall Jenner y Devin Booker avivan aún más los rumores de romance

Primero, el 15 de agosto, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el atleta de los Phoenix Suns salieron a cenar a Nobu, en Malibú, en compañía de Kylie Jenner.

Y unas horas después, apenas el 17 de agosto, el par volvió a ser fotografiado haciendo algunas diligencias por la misma zona de su encuentro previo.

Mira el video de arriba con todos los detalles de su reciente avistamiento.