Los increíbles cambios en la vida de Liam Hemsworth un año después de separarse de Miley Cyrus

Un día después, se estrenó el esperado episodio del podcast Call Her Daddy de Alexandra Cooper, donde Cyrus se sinceró sobre sus relaciones.

"Simplemente he sido muy experimental. He estado con muchos tipos diferentes de chicos y chicas, como he estado con chicas súper femeninas, chicas que me hacen sentir más femenina, es como si realmente no tuviera un tipo", aseguró. "Lo principal para mí es que alguien tiene que aportar algo que esté elevando mi vida. Eso está en todas mis relaciones, no solo en mis relaciones sexuales".