La insólita escapada a la playa de Kylie Jenner por su cumpleaños No. 23

Desde usar un vestido fabuloso hasta compartir un momento especial con Stormi Webster, así fue como Kylie Jenner celebró su cumpleaños.

¡Kylie Jenner celebró su cumpleaños en grande!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, quien cumplió años este lunes 10 de agosto, disfrutó de una escapada al paraíso acompañada de sus hermanas Khloé Kardashian y Kendall Jenner, su hija Stormi Webster de 2 años. Además, de su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou (también conocida como Stassie Baby).

