Ex esposa de Cristian Castro revela por qué cree que el cantante sí golpeó a Verónica Castro

Ese mismo año, Gabriela Bo reveló que Liberman la había buscado para que la apoyar con la demanda de divorcio:

"Soy una persona que tengo todo el derecho de contar mi vida...me he liberado, me tomó tiempo para mis cosas, pero ahora lo cuento en otro lugar de mi vida, en aquel momento estuvo muy adolorida, pero no tuve miedo, es muy difícil hacer esto en una entrevista, Yo necesito sacar eso y contar mi vida, y si hubiera sido mentira lo que conté de él (Cristian) a lo mejor me hubiera puesto una demanda, pero no fue así", contó en entrevista para un medio estadounidense.