Las nuevas revelaciones sobre la disputa de Meghan Markle y Kate Middleton

Durante las últimas semanas, los Duques de Sussex y los Duques de Cambridge volvieron a los titulares, y todo gracias a Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, y es que el libro escrito por los reporteros reales Omid Scobie y Carolyn Durand, se adentra aún más en las complicadas relaciones de Meghan, Kate y sus famosos esposos.

En este escrito, Omid y Durand detallan cómo se desarrollaron las cosas entre la ex actriz estadounidense y la madre de tres, cómo fue que Harry decidió que no quería seguir cumpliendo con rol de hermano menor dentro de la realeza, y por qué los padres de Archie Harrison no tuvieron otra opción más que marcharse y dejar a un lado su vida en el Palacio.

