Así están realmente las cosas entre Kim Kardashian y Kanye West

Su reciente tiempo familiar llega después de la disculpa pública de Kanye a Kim, luego de lanzar una serie de tuits que acusaban a la suegra Kris Jenner de tratar de "encerrarlo", entre otras afirmaciones. Él escribió en Twitter, "Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me cubrió a mí. A Kim, quiero decirle que sé que te lastimé. Por favor perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí".