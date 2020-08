Joey King desmiente a Jacob Elordi

Y aunque todos los seguidores de la franquicia esperaron con mucha emoción por su segunda parte, parece que Jacob Elordi no estaba tan emocionado por ella. En una entrevista con Vanity Fair, incluso llegó a asegurar que aún no la ha visto y que no tiene claro cómo fue el resultado final. ¿Será que se cansó del romance entre Noah Flynn y Elle Evans?