Mira a Khloé Kardashian transformarse en Kris Jenner para KUWTK

Khloé Kardashian vuelve ponerse en los zapatos de Kris Jenner, ¡esta vez mientras Scott Disick y True Thompson miran!

¡Un cambio de imagen maternal!

Si hay algo que le encanta a Khloé Kardashian, es hacerle bromas a su madre, Kris Jenner. Y dado que no es ajena a disfrazarse de ella (¡¿quién podría olvidar su imitación icónica cuando todo el clan Kardashian-Jenner intercambió identidades ?!), Khloé decidió hacerlo una vez más.

En este adelanto de Keeping Up With the Kardashians, Khloé está recibiendo el tratamiento de cambio de imagen completo, con todo, desde las uñas de los pies hasta la peluca, en la forma correcta, cortesía de todo un equipo de glamour.

"Estoy de vuelta en mi gloria de Kris Jenner y es hora de tomar algunas fotos de paparazzi de Kris Jenner", dice la estrella de 36 años en un confesionario después de declarar que esta es la "última" vez que se convierte en Kris.

Khloé luego revela que ella y su cómplice Scott Disick, están "muy emocionados". Las cámaras de KUWTK los captan al salir con la hija de Khloe, True Thompson.