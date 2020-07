¡Jessica Biel y Justin Timberlake tuvieron un segundo bebé en secreto!

"Hace unas semanas mostré un fuerte lapso de juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi coprotagonista y yo", compartió en una larga publicación en Instagram. "Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debí haberlo sabido mejor. Este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar por una situación tan vergonzosa, y estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre que pueda ser. Esto no fue eso".

En ese momento, una fuente le dijo a E! News que la pareja se centró en fortalecer su romance.

"Nadie irá a ningún lado, pero definitivamente tuvo un efecto en su matrimonio y su confianza en él", compartió la fuente. "Incluso si no sucedió nada más que lo que estaba en las fotos, lo que hizo fue muy inapropiado".