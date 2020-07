La épica pelea de Roberto Palazuelos y Eduardo Videgaray en redes sociales

Desde siempre, el nombre de Palazuelos ha estado relacionado a Luis Miguel.

En Luis Miguel, la serie, el actor estuvo representado por Bobby, uno de los ex amigos más cercanos del cantante. En la historia se manejó una supuesta rivalidad que los separó.

"La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió y yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero nunca tuve una pelea con él ni mucho menos, pero pues les vendió; eso es lo importante", reveló Palazuelos en entrevista para Ventaneando.