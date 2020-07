Raimundo Alcalde nos revela qué es La Jauría

En La Jauría, Raimundo, cuyo rostro figura entre los youtubers más seguidos en Chile, comparte créditos con actores de la talla de Daniela Vega, Alfredo Castro y Luis Gnecco, una experiencia única.

"... Por mi trabajo en las telenovelas ya había tenido la oportunidad de compartir escenas con muchos consagrados como Antonia Zegers, Marcelo Alonso y Francisco Reyes. Uno aprende mucho interactuando con los actores más experimentados, observando sus métodos de trabajo, sus momentos de concentración", nos dijo el actor de 28 años.

Alcalde tiene un gran sueño: llegar a Hollywood:

"Me gustaría trabajar en México, en España o en Argentina quizás, o finalmente volver a Los Ángeles, donde estuve viviendo mis primeros años como actor. Uno de mis grandes sueños es llegar a Hollywood y trabajar en la industria de cine y la televisión local. Me encantaría que la exposición que me dé la serie me entreguen más oportunidades en el exterior y conocer nuevas culturas".

Estamos seguros de que así será.