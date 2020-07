El verdadero motivo por el que Silvia Pinal quedó fuera de La Casa de las Flores

En febrero de 2019, la primera actriz había confirmado que estaría en la aclamada serie de Manolo Caro.

En entrevista para Intrusos señaló que estaba muy entusiasmada "Sí, estoy muy contenta. Me encantó la idea. Cuando vi que estaba Verónica Castro me dio mucho gusto", contó en ese momento. "Lo vi y dije 'Mira qué bonito, qué idea más padre'. Pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, ¡pero sí me tocó!".

Desafortunadamente los planes cambiaron de un momento a otro.

Para el final de la segunda temporada de La Casa de las Flores, Victoria Aguirre apareció brevemente ya con Isela Vega en el papel.

