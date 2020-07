El actor mexicano que estaría coqueteando con Ricky Martin

Hace unos días, en entrevista para el programa de Internet El break de las 7, Ricky Martin reveló que respecto a sus hijos puede llegar a ser sobreprotector. Al recordar la llegada de Lucía a sus vidas, el cantante confesó que no permitía ni que su esposo Jwan Yosef atendiera a la pequeña.

"No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problema con mi esposo porque él me decía: 'Déjame cambiarla' y yo le decía que no, yo la voy a cambiar. Es muy diferente, dos papás con dos varones", relató.