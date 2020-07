Así, los One Direction celebran su décimo aniversario

Al momento de realizar esta publicación, Zayn Malik no ha emitido ninguna declaración sobre el aniversario. Y aunque Malik dejó la banda en 2015, sus compañeros de banda lo incluyeron en las fotos y los mensajes de sus tributos.

Después de lanzar el quinto y lo que sería hasta ahora su último álbum juntos como cuarteto, Made in the A.M., en 2015, todos siguieron sus propias carreras en solitario. Desde entonces, Payne y Tomlinson también se han convertido en padres, mientras que Malik actualmente espera su primer hijo con su novia Gigi Hadid.