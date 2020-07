Kim Kardashian rompe el silencio sobre la salud mental de Kanye West

"Ella lo ha intentado durante semanas y no ha llegado a ninguna parte y él la ha ignorado. Es muy molesto que no se haya tomado en serio su salud mental", dijo una fuente a E! News. "Ella le ha dicho que debe regresar a Los Ángeles y buscar ayuda, y él todavía no está escuchando".

La fuente también agregó que "[Kim] está preocupada. Ella siempre ha tratado de ser solidaria, pero no quiere escuchar los gritos que no van a ninguna parte y lastiman a muchos".