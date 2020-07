Kanye West rompe en llanto al recordar que consideró abortar a North West

Kanye West celebró el primer mitin de su campaña presidencial, y como muchos esperaban, dio un discurso apasionado.

El rapero en el Exquis Event Center en North Charleston el domingo. Recordó un momento significativo en su vida cuando él y la estrella de Keeping Up With the Kardashians supieron que esperaban a su primera hija juntos, North West.

Mira el video para conocer detalles de la revelación que hizo sobre la consideración de aborto que tuvieron.