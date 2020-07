Términos y condiciones del concurso E! Front Row por Nivea

Los Ganadores son responsables de todos los costos y gastos no especificados en la descripción previa, incluyendo, sin limitación alguna, gastos de viaje, transporte, viáticos, etc. El Organizador no será responsable de ningún daño y/o perjuicio del tipo que fuere, que la realización de los Premios o cualquier componente de los mismos pudiesen ocasionar a los ganadores o a terceros, en sus personas o bienes, debiendo todo reclamo en tal sentido dirigirse al prestador de servicios (el "Prestador") designado por el Organizador, y sólo si hubiese quedado probado que el daño o perjuicio fue causado por falla o negligencia del Prestador. Los Premios y todos sus componentes son personales e intransferibles, no canjeables por bienes o dinero en efectivo o ningún otro tipo de servicios. En caso de que algún ganador no cumpla con los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones para disfrutar del Premio, perderá el derecho a recibirlo.

8. NOTIFICACIÓN AL GANADOR: Entre el 17 de julio del 2020 al 20 de julio 2020 se notificará a los Ganadores Potenciales con el fin de comunicarles su carácter como tal (la "Notificación"). En caso de que el Organizador haya realizado la Notificación y los Ganadores Potenciales no hayan cumplido con los requisitos anteriormente descritos dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas tras la emisión de la Notificación por parte del Organizador, dichos Ganadores Potenciales no tendrán derecho a reclamar que su Participación fue seleccionada, y se elegirá y notificará a un Participante alternativo, quien será considerado Ganador alternativo del Concurso. El 21 de julio del 2020 se publicará en las Redes los nombres de los 10 (diez) Ganadores, a quienes se les adjudicará el premio descrito anteriormente. El Organizador puede requerir prueba de identidad y/o elegibilidad antes de entregar el Premio.

9. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS, OBRA E IMAGEN: La participación en el presente Concurso implica la aceptación por parte del Participante de la cesión de una licencia absoluta de uso libre de derechos del material o información enviados o compartidos con el Organizador, sean éstos datos de inscripción o similares, fotografías o cualquier tipo de imágenes, voz, incluyendo todas las declaraciones sobre la dinámica presentes o futuras, de manera universal, y sin que nada de ello genere obligaciones de ningún tipo para el Organizador, ni menester de solicitar autorización adicional, o de efectuación de pago alguno al ganador. El Participante declara y garantiza que el material presentado no viola los derechos de ningún tercero.

10. DATOS PERSONALES: Toda la información personal obtenida acerca de los Participantes del Concurso por motivo de la participación en el Concurso será utilizada de acuerdo con la política actual de privacidad del Organizador estipulada en el siguiente link: https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-latinamerica, y para los siguientes propósitos: administración del Concurso, selección de los ganadores, coordinación de la entrega del Premio y anuncio de los Ganadores.