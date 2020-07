Lucero reveló el extraño ritual que hizo con Mijares

"Por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela. No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como ésta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos".

No obstante, el trabajo se le hizo más fácil con Colunga: "Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando, porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado".