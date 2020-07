Lo que Scott Disick y Sofia Richie están haciendo para retomar su relación

A 2 meses de sus ruptura, algo está pasando entre Scott Disick y Sofia Richie.

Mira el video para conocer lo que la estrella de Keeping Up With the Kardashians de 37 años y la modelo de 21 años están haciendo par retomar la relación.

Antes de su separación en mayo, los dos habían estado juntos durante tres años. Sin embargo, incluso durante este tiempo, Scott y Sofia nunca interrumpieron el contacto entre ellos.