Kristin Cavallari y Jay Cutler finalmente venden su mansión de Nashville

La noticia inicial de su venta llegó un día después de que la estrella de 33 años anunciara que su exitoso show de E! no volvería para una cuarta temporada. "Al comenzar este nuevo capítulo en mi vida, he decidido no continuar con Very Cavallari", anunció en Instagram. "Me encantó mi tiempo de rodaje y estoy muy agradecida con E! Entertainment por hacer posible este viaje. A los fanáticos: No puedo agradecerles lo suficiente por todo su apoyo y por seguirme la pista todos estos años. Los quiero chicos".

Pero ahora, casi dos meses después, se confirmó que la creadora de Uncommon James y el ex atleta de NFL finalmente lograron concretar la venta de la mansión que una vez compartieron.

Según E! News, la agencia de vienes raíces encargada de esta negociación aseguró que la casa fue vendida por 3.7 millones de dólares.