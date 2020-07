Videos relacionados : Eugenio Derbez recibe una ola de críticas por su tributo a Walter Mercado

Aunque Eugenio Derbez insiste en que está homenajeando a Walter Mercado, para muchos es ofensivo.

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado (Netflix) resume el impacto que ha logrado el fallecido astrólogo puertorriqueño. En un punto del documental, resaltan las muchas imitaciones y parodias que recibió Walter por su particular estilo, indicando además que no eran de su agrado.

Mira el video para conocer detalles de lo que dijo el actor mexicano sobre Mercado.