¡Las Spice Girls se reencontraron luego del término de la cuarentena!

En una entrevista con ET, la intérprete de Blame It On Me explicó cómo su amistad con Eilish "salió de la nada".

"Ella sabe que tiene una plataforma muy poderosa para hablar y la está usando de la mejor manera", declaró Melanie. "Y es valiente porque todos tienen una opinión y todos están listos para criticar cuando estás en esas posiciones. Me siento extremadamente orgullosa de ella".