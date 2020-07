Videos relacionados : Así fue como Namjoon de BTS enloqueció a las fans mexicanas

El BTS Army mexicano ve en esto una esperanza de que la banda de K-Pop visite el país.

Poco después que la banda de K-Pop anunciara los países que visitaría con el Map Of The Soul Tour, los fans mexicanos y de otros países de Latinoamérica manifestaron su decepción y tristeza al no ser incluidos en la gira, misma que se vio suspendida de manera indefinida por la pandemia de Coronavirus.

En su momento, Big Hit Entertainment anunció: