¿Cómo se siente realmente Kim Kardashian sobre las aspiraciones presidenciales de Kanye West?

En una entrevista de 2019 con Vogue, Kim ofreció una visión de su vida en el hogar y las formas en que apoya a Kanye cuando experimenta lo que ella llamó "episodios".

"Es un proceso emocional, seguro", dijo la estrella de Keeping Up With the Kardashians en ese momento. "En este momento, todo está realmente tranquilo. Pero definitivamente podemos sentir los episodios que vienen, y sabemos cómo manejarlos. Para él, tomar medicamentos no es realmente una opción, porque solo cambia quién es. Viajar mucho le hace mal, así que no viaja tanto como solía hacerlo. Pero, sinceramente, nunca quiero hablar por él, porque no estoy en su mente ".

West dijo anteriormente que le diagnosticaron trastorno bipolar a los 39 años y explicó en una entrevista de 2018, "Creo que todos obtuvieron algo. Pero, como dije en el álbum, no es una discapacidad, es un súper poder".