Lo que realmente está pasando entre Brian Austin Green y la modelo Tina Louise

"Ella siempre ha sido honesta conmigo. Siempre he sido honesta con ella. Hemos tenido una relación increíble. Siempre la amaré y sé que ella siempre me amará. Lo sé, por lo que respecta a una familia, lo que hemos construido, es realmente genial y realmente especial ", dijo Brian, que comparte tres hijos con Megan, en su podcast. "Entonces, decidimos: 'Asegurémonos de no perder eso. Asegurémonos de que, pase lo que pase, siempre seamos amigos, un frente unido con los niños... Haremos vacaciones en familia para que sea un enfoque para los niños ".

Desde su separación de Brian, Megan ha pasado tiempo con Machine Gun Kelly, a quien conoció en el set de una próxima película. Como una fuente compartió previamente a E! News, las estrellas han estado "pasando mucho tiempo".