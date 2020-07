Kanye West revela que tuvo Coronavirus, da detalles de su candidatura presidencial y más

"Fue cuando me ofrecieron el Michael Jackson Video Vanguard Award en MTV", le dijo West a Forbes. "Recuerdo estar en la casa de mi madre, mi suegra [Kris Jenner], porque mi casa estaba siendo remodelada, ella me llama 'hijo' y yo la llamo 'mamá', estaba en la ducha pensando, yo escribía raps en la ducha. Y dije, 'Vas a postularte para presidente', y comencé a reír histéricamente, pensé que esto era lo mejor, voy a salir y ellos van a pensar que voy a hacer estas canciones y hacerlo por entretenimiento, cuán manipulados son los shows premios, y luego diré que soy presidente. Y solo me reí en la ducha, no sé por cuánto tiempo, pero ese es el momento me llegó la idea".