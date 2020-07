Maribel Guardia reveló le que le pidió Joan Sebastian poco antes de morir

La separación señalan que fue por la infidelidad de Joan con Arlette Terán, con quien tuvo una hija.

"Yo a Arlette Terán no la culpo absolutamente de nada, ella era una chiquilla, además que el que me quería supuestamente era él, no ella. Honestamente yo jamás le eché la culpa a Arlette, a Joan sí, porque él era el que me debía tener un respeto", dijo en febrero de este año la estrella nacida en Costa Rica a Univisión.

Continuó: "En esta vida hay que aprender a no tener equipaje porque la vida es muy difícil para que uno tenga que estar cargando con el pasado".